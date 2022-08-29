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К Луне стартует американская миссия "Артемида-1"

К Луне стартует американская миссия "Артемида-1"
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion ("Орион"), который должен в тестовом беспилотном режиме совершить полет к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"), в понедельник стартует с космодрома во Флориде, сообщает NASA.

Запуск планируется осуществить в двухчасовое временное окно, которое открывается в 08:33 по времени Восточного побережья США (15:33 по Москве) со стартовой площадки 39B космического центра имени Кеннеди.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле. Вся миссия продлится 42 дня. Спускаемая капсула Orion должна будет приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии 10 октября.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 53 года после последней миссии, американских астронавтов на лунную поверхность, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

По данным американских экспертов общества The Planetary Society, NASA разрабатывало ракету-носитель SLS и космический корабль Orion в течение 17 лет. На эти цели агентство потратило около 50 млрд долл.

Артемида-1 NASA
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