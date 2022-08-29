Что случилось этой ночью: понедельник, 29 августа

НАТО планирует расширяться в Арктике, американцы снова летят на луну, в Энергодаре пострадали 7 человек от обстрела ВСУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике. Поводом для этого Йенс Столнберг считает активизацию действий РФ и КНР в Арктике.

- К Луне стартует американская миссия "Артемида-1". Сверхтяжелая ракета-носитель SLS с космическим кораблем "Орион" в понедельник стартует с космодрома во Флориде.

- Талибы потребовали от Пакистана закрыть воздушное пространство для американских беспилотников. Соответствующее заявление сделало министерство обороны запрещенного движения.

- Семь человек пострадали при артобстреле Энергодара со стороны ВСУ. Госпитализировано семь мирных жителей, двое из которых в тяжелом состоянии.

- Боррель сомневается, что запрет выдачи виз россиянам получит единогласную поддержку в ЕС. Он полагает, что на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза вряд ли будет принято подобное решение.