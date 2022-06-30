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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Швеция планирует поставить Украине дополнительную военную помощь на $49 млн

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Швеция планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму в $49 млн, включая противотанковое оружие, средства огневой поддержки и оборудование для разминирования, сообщает в четверг Associated Press.

"Важно, чтобы поддержка Украине от демократических европейских стран оставалась непрерывной и долгосрочной", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Хультквист не уточнил, когда планируется осуществить поставки этих вооружений, но отметил, что желательно передать их Украине как можно скорее.

Швеция Украина
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