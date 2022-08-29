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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Терпеливые шмели, сходство ДНК и поведения у неродственных двойников, а также последствия запрета трансжиров в Дании

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- У двойников похожи не только лица, но и ДНК. А еще они могут иметь схожие привычки и даже уровень образования – но не набор бактерий во рту. В исследовании были задействованы 32 пары моделей из работ канадского фотохудожника Франсуа Брюнеля.

- Дания – первая страна в мире, которая запретила трансжиры законодательно в 2003 году. Исследование показало, что после запрета число смертей от ишемической болезни сердца (в том числе инфаркта) уменьшилось на 11%. Наибольший эффект наблюдался в наименее обеспеченных слоях населения. Это вполне логично, ведь трансжиров много в недорогих продуктах заводского изготовления с длительным сроком хранения.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Новая партия искусственных зародышей мыши прожила восемь дней вне организма матери. За это время они отрастили себе голову, хвост, кишечник и бьющийся аналог сердца. Британские ученые проверили, что израильская система культивирования зародышей ex utero работает. В недавнем похожем эксперименте израильских ученых мышата тоже прожили восемь дней.

- У пациентов с системной красной волчанкой появилась новая надежда. Афиметоран – экспериментальный пероральный препарат от этого заболевания – уже дошел до II фазы клинических испытаний. Системная красная волчанка – тяжелое аутоиммунное системное заболевание соединительной ткани, в разных странах им страдают 20–70 человек на 100 тысяч. Пока нет способов полного излечения от заболевания.

- Мы примерно представляем, как выглядит боль у кошек, собак и обезьян. А как болит у мухи? Или таракана? И болит ли у них что-нибудь вообще. Шмели, похоже, доказали людям, что они способны на чувства. В этом материале рассказывается, как им это удалось.

- Журнал BMC Ecology and Evolution подвел итоги своего ежегодного фотоконкурса, в котором принимают участие работы "всех, кто аффилирован с исследовательскими институтами". Здесь можно увидеть красивые снимки, которые им прислали в этом году.

- Почти тысяча кристаллов из базы Кембриджского центра кристаллографических данных оказались фальшивыми. Во время первой проверки данных независимого расследования были аннулировали 12 кристаллических структур, а издательства отозвали 9 статей. В этом материале рассказывается, что известно о методах и мотивах "фальшивокристаллографов" и почему в структурной химии стал популярен подлог данных.

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