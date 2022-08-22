Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое самое дорогое лекарство в мире, четвероногий экзоскелет для змеи и мастурбирующие камнями макаки-крабоеды

Макаки-крабоеды Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Титул самого дорогого лекарства перешел к новому препарату от бета-талассемии – наследственной болезни крови. Разработчик препарата, компания Bluebird bio, отмечает, что один укол должен облегчить жизнь пациента раз и навсегда. Инъекция стоит $2,8 млн, что на $700 тыс. дороже, чем укол "Золгенсмы", лекарства от спинальной мышечной атрофии.

- Норвежские исследователи пришли к выводу, что предназначение мастурбации зависит от пола: у мужчин она чаще играет компенсаторную роль, теряя значение при регулярном сексе с партнером, а у женщин – комплементарную, дополняя активную половую жизнь.

- Люди – не единственные животные, которые практикуют мастурбацию. Такое поведение было зафиксировано у некоторых видов млекопитающих, включая нечеловеческих приматов и дельфинов, а также птиц. Зоологи установили, что макаки-крабоеды со сказочного острова Бали мастурбируют камнями. У молодых и взрослых самцов-макак этот процесс связан с эрекцией, а самки предпочитают стимулировать гениталии угловатыми и шероховатыми камнями. Отмечается, что макаки-крабоеды из Леса Обезьян регулярно получают пищу от людей. Благодаря этому у них появилось много свободного времени для игр и выработки новых видов поведения.

- Американский инженер собрал для змей экзоскелет с четырьмя ногами и даже оснастил его поводком, чтобы змею можно было взять на прогулку. Таким образом, змее временно вернули ноги, утерянные в результате эволюции. Экзоскелет состоит из двух пар роботизированных ног и трубы, в которой лежит змея. Змеи произошли от ящериц, поэтому для экзоскелета была выбрана походка этих животных. Змея не сразу залезла в трубу. Однако когда устройство начало двигаться, она уже и не пыталась вылезти и лишь наблюдала за происходящим. Пока экзоскелет не управляется животным, а просто ходит вперед.

- Европейские физики посмотрели на историю конфликта между трейдерами-любителями и профессиональными хэдж-фондами через призму математической модели.

- Малайзийские ученые смоделировали, как могла выглядеть "пенангская женщина". Для восстановления черепа и лица исследователи использовали судебно-медицинскую аппроксимацию и виртуальную 3D-реконструкцию.

- В Китае построили необычный маглев: он ездит под рельсом, а не над ним, и для удержания использует постоянные магниты, поэтому в стоячем положении система не расходует энергию на левитацию. Для разгона и торможения в нем все же используются электромагниты, меняющие полярность, как и в других маглевах.