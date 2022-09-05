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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Прочтение генома "бессмертной" медузы, нейроны еды в зрительной коре, а также цунами в 90 метров от вулкана Тонга

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Извержение подводного вулкана в Тонга
Фото: Dana Stephenson//Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В мозге человека нашлись нейроны еды, которые реагируют преимущественно на изображения пищи – готовых блюд и сырых продуктов. Это две популяции нейронов, которые расположены в вентральном зрительном потоке, занятом распознаванием объектов. Нейроны еды лежат двумя скоплениями рядом с частью ветеренообразной извилины, которая отвечает за распознавание лица.

- "Джеймс Уэбб" получил свое рекордно широкоугольное глубокое изображение неба. Цветное мозаичное изображение создано из 690 кадров. Оно показывает усеянное далекими галактиками часть неба в созвездии Большой Медведицы. Многие из них существовали до времен, когда формировались первые звезды и галактики – около 200-300 млн лет после Большого Взрыва. Кроме того, опубликованное изображение содержит и одного кандидата в рекордно далекую галактику, свет от которого шел до Земли больше 13,5 млрд лет.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- В Англии нашли жертв антисемитского погрома 1190 года. Так считают ученые, исследовавшие останки как минимум 17 человек. Их обнаружили в средневековом колодце в центре Нориджа при строительстве торгового центра. Специалисты пришли к выводу, что останки принадлежали евреям-ашкеназам.

- Ученые прочли геном "бессмертной медузы" Turritopsis dohrnii из Средиземного Моря. Как и многие другие животные, она защищается от старения давно известными способами: чинит ДНК, удлиняет теломеры, растит стволовые клетки. "Бессмертная" медуза, в отличие от своей родственницы Turritopsis rubra, обзавелась дополнительными копиями генов, которые связаны с процессами омоложения клеток.

- Американские исследователи наблюдали за 5,5 тысячами пожилых женщин в течение шести лет и пришли к выводу, что подвижность играет ключевую роль при любой наследственности. Таким образом, даже при неблагоприятной наследственности можно продлить годы жизни, если больше двигаться и меньше сидеть. Ученые планируют исследовать и мужчин, чтобы понять, насколько полученные результаты справедливы для мужского пола.

- Извержение в архипелаге Тонга 15 января 2022 года породило масштабное цунами – начальная высота волны составила 90 метров. Взрыв вытеснил такой объем воды, которым можно заполнить Горьковское водохранилище. Подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай расположен в южной части Тихого океана. Взрыв вулкана в тот день почувствовали во всем мире. Он выбросил столб пепла, который за полчаса поднялся на 58 км.

- "Диарею бегуна" можно предотвратить, если бегать… в компрессионных гольфах. Австралийские медики надели их на марафонцев и выяснили, что кишечник меньше страдает от кислородного голодания при беге. Причина приступов у бегающих на длинные дистанции вызвана особенностями регуляции кровотока человека. Органы пищеварительной системы недополучают кровь и находятся в состоянии кислородного голодания, в итоге происходит повреждение клеток кишечника.

- Результаты фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year объявят только в октябре. Однако организаторы уже сейчас решили поделиться снимками, которые не заняли призовых мест, но заслужили особое упоминание жюри.

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