Молдавия в октябре продолжит закупать треть электроэнергии у украинских компаний

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Молдавия в октябре продолжит покупать недостающий объем электроэнергии у украинской нацкомпании "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Государственная компания Energocom заключила следующие договоры на поставку электроэнергии: на 67% с Молдавской ГРЭС (Приднестровье, принадлежит российской "Интер РАО" - ИФ) по цене $62,5 за 1 МВт.ч на октябрь месяц; на 30% закупки заключен договор с компанией "Энергоатом" по цене $77/МВт.ч на период 1-15 октября; на 3% заключен договор с "Укргидроэнерго" по цене $132/МВт.ч на период 1-15 октября", - написал Спыну в Telegram.

По его словам, средневзвешенная цена за август составляет $68,9 за 1 МВт.ч. Такая же была в августе и сентябре.

"Продолжаем копить, запасаться и готовиться к зиме", - подчеркнул вице-премьер.

Молдавия покупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. С марта договоры заключаются только на один месяц из-за энергетического кризиса и нестабильных цен на газ.

Из-за того, что "Газпром" с мая сократил поставки газа в Приднестровье, Молдавская ГРЭС предупредила Кишинев, что сможет поставлять на правый берег Днестра только 70% от необходимого объема электроэнергии. С мая Молдавия закупает недостающий объем электроэнергии на Украине.