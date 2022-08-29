Запуск к Луне миссии "Артемида-1" перенесли из-за технических проблем

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Запуск к Луне миссии Artemis 1 ("Артемида-1"), который был запланирован в США на понедельник, отложен. При заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System) была обнаружена утечка жидкого водорода, сообщило NASA.

Ракета-носитель SLS должна была вывести на орбиту космический корабль Orion ("Орион") для проведения его тестового беспилотного полета к Луне в рамках миссии Artemis 1.

По данным NASA, в случае устранения неполадок следующая попытка запуска может быть предпринята 2 сентября.

Запуск планировалось осуществить в 08:33 по времени восточного побережья США (15:33 по Москве) со стартовой площадки 39B космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Однако обратный отчет времени был остановлен за 40 минут до старта.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен был направиться к Луне и пробыть на ее орбите несколько недель. Затем корабль должен был вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

В 2024 году НАСА планирует осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет облететь естественный спутник Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель – возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии. Планируется строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Ракета-носитель SLS разработана корпорацией Boeing. На данный момент она является самой мощной в мире. В базовой версии ракета способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По данным американских экспертов общества The Planetary Society, NASA разрабатывало ракету-носитель SLS и космический корабль Orion в течение 17 лет. На эти цели агентство потратило около $50 млрд .