Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Запуск американской миссии "Артемида-1" к Луне запланировали на 3 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Запуск космического корабля Orion с помощью ракеты-носителя Space Launch System (SLS) к Луне в рамках американской миссии "Артемида-1" планируется на 3 сентября, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Теперь мы планируем запуск миссии "Артемида-1" к Луне на 3 сентября. Двухчасовое стартовое окно откроется в 14:17 по времени Восточного побережья США (в 21:17 МСК)", - сообщило управление в соцсетях.

Ранее запуск миссии планировалось осуществить 29 августа в 15:33 МСК, однако обратный отсчет времени был остановлен за 40 минут до старта, а затем и вовсе отменен. В американском космическом ведомстве сообщили, что причиной отмены стала утечка жидкого водорода, обнаруженная при заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS.

В ходе пресс-конференции NASA, состоявшейся в четверг, руководитель программы SLS Джон Ханикатт сообщил, что данные о неполадках с двигателем могли появиться из-за неправильной работы установленного на нем датчика. Он добавил, что команда специалистов продолжает анализировать данные и дорабатывает план запуска.

В случае непогоды в планируемый день старта, следующей датой старта NASA рассматривает 5 сентября.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки 39B космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен будет направиться к Луне и пробыть на ее орбите несколько недель. Затем корабль должен будет вернуться к Земле и приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 53 года после последней миссии, американских астронавтов на лунную поверхность, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

По данным американских экспертов общества The Planetary Society, NASA разрабатывало ракету-носитель SLS и космический корабль Orion в течение 17 лет. На эти цели агентство потратило около 50 млрд долларов.

Артемида-1 NASA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на день

Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на день

В Париже сочли, что Франции хватит газа на "обычную" зиму

В Париже сочли, что Франции хватит газа на "обычную" зиму
Военная операция на Украине

В Херсонской области отключилось электроснабжение

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Иракский богослов ас-Садр призвал сторонников прекратить протесты в Багдаде

Иракский богослов ас-Садр призвал сторонников прекратить протесты в Багдаде

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о больших потерях ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Число погибших во время протестов в Ираке выросло до 30

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });