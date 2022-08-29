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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:28

Новая Каховка осталась без воды и света после обстрелов ВСУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украинские войска нанесли в понедельник вечером очередной ракетный удар по территории города Новая Каховка в Херсонской области и находящейся там Каховской ГЭС, в результате в городе нет электроснабжения и воды, наблюдаются несколько пожаров, сообщил "Интерфаксу" глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев.

"Нет электроэнергии, нет воды. Взрывы продолжаются, буквально две минуты назад очередной прилет был. Горит в районе ГЭС, горит в городе. Но сейчас сложно понять, что там происходит... Видно зарево большое в нескольких местах", - сказал Леонтьев.

По его словам, в темное время суток оценить ущерб от обстрелов не представляется возможным.

"Вернее всего, что достаточно серьезные могут быть последствия", - отметил он.

Леонтьев уточнил, что за последние сутки украинские военные не менее 13 раз обстреливали Новую Каховку и пригороды, во время каждого обстрела было выпущено по несколько ракет и артиллерийский снарядов.

"Это не по одной ракете, а по множеству... В общей сложности больше ста ракет точно было выпущено за сутки", - сказал глава муниципалитета.

После очередного удара в полдень понедельника власти приняли решение об эвакуации населения с рабочих мест в бомбоубежища и укрытия. По словам Леонтьева, с этого времени работа многих предприятий в городе была приостановлена, однако некоторые педагоги решили продолжать подготовку школ к новому учебному году. Эвакуация населения из города не проводилось, добавил глава администрации.

Массированному обстрелу со стороны Украины в понедельник также подвергся Бериславский район Херсонской области. По утверждению главы временной администрации района Андрея Костюка, за сутки здесь были полностью разрушены школа, детский сад, многоэтажный дом и частные домовладения. Кроме того, вечером ВСУ также произвели ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр и паромной переправе в Херсоне, ущерб уточняется, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

Хроника 24 февраля – 29 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Новая Каховка ВСУ
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