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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

Власти сообщили о десятке ударов по Новой Каховке за сутки высокоточным оружием

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Удары по Новой Каховке совершены высокоточным оружием натовского образца, сообщил глава временной администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Это так называемое высокоточное оружие. Буквально час назад я лично своими глазами видел остатки этой ракеты со всей аббревиатурой, которая нанесена. Ежедневно, многократно, уже даже не один, не два, а больше десяти раз за прошедшие сутки этим оружием, ракетными ударами был накрыт наш город, и инфраструктура, гражданские объекты", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, был ли нанесен удар оружием натовского образца и удалось ли установить, что это было за оружие.

"И это уже не десятки, а, наверное, сотни ракет, которые высокоточные", - добавил он.

По словам Леонтьева, в большей части города электричество есть, водоснабжение возобновлено.

"Западная часть города остается без электричества, без газа, сейчас аварийные службы работают, и мы надеемся, что после обеда уже будет все восстановлено. Значительное количество домов в частном секторе пострадало или даже полностью сгорело", - сказал Леонтьев.

Гидроэлектростанция, также попавшая под обстрел, продолжает работать, отметил он.

Накануне вечером Леонтьев сообщил, что в результате уларов украинских военных в городе нет электроснабжения и воды, наблюдаются несколько пожаров. "Нет электроэнергии, нет воды. Взрывы продолжаются, буквально две минуты назад очередной прилет был. Горит в районе ГЭС, горит в городе. Но сейчас сложно понять, что там происходит... Видно зарево большое в нескольких местах", - сказал Леонтьев "Интерфаксу".

Хроника 24 февраля – 30 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Новая Каховка Херсонская область
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