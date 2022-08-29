Здание школы и жилые дома разрушены обстрелами ВСУ в Херсонской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Несколько гражданских объектов, в числе которых школа и жилые дома, разрушены в Бериславском районе Херсонской области в результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в понедельник журналистам глава временной администрации района Андрей Костюк.

"Начиная с девяти часов вечера была разрушена шляховская школа (поселок Шляховое - ИФ), четыре попадания - полные руины. Прямым попаданием был разрушен центр занятости. Осколками было повреждено пятиэтажное здание - вылетели все окна, повреждена крыша. Был поврежден детский сад (село Дудчаны - ИФ), полностью разрушен. Сегодня было попадание в Райпотребсоюз. Стреляют просто по зданиям, разрушая инфраструктуру города", - сказал он.

Во временной администрации района уточнили журналистам, что в результате ракетных ударов ВСУ разрушена крыша многоэтажного жилого дома по улице Херсонской в Бериславе, рядом повреждены два частных домостроения и здание школы № 4, которая готовилась принимать учеников 1 сентября.

"В последние три дня у нас постоянные обстрелы идут ракетами - днем, ночью, утром, вечером - не прекращается ... Только что буквально произошел обстрел мирных граждан, в центре города на площадь упала ракета", - отметила замглавы администрации района Екатерина Бабич.

Также разрушено здание городского центра занятости по улице Шевченко, получила повреждения Успенская церковь. Кроме того, повреждено здание центрального универмага по улице Первого мая, выбиты стекла в соседних многоквартирных домах.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают населенные пункты Херсонской области. Больше всего повреждений получил город Новая Каховка, здесь разрушены десятки домов и промышленные предприятия. В результате ударов ВСУ также повреждения получили объекты Каховской ГЭС и Антоновский мост через Днепр в Херсоне.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.