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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

До 15 увеличилось число погибших в ходе беспорядков в Багдаде

До 15 увеличилось число погибших в ходе беспорядков в Багдаде
Сторонники иракского богослова Муктады ас-Садра возле здания парламента в Багдаде
Фото: Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Не менее 15 человек погибли в Багдаде во время протестов, вызванных уходом из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, сообщает Associated Press.

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"По меньшей мере 15 протестующих были убиты, (...) десятки протестующих ранены в результате стрельбы, применения слезоточивого газа и столкновений с полицией", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что Антониу Гутерриш "с обеспокоенностью следит за продолжающимися протестами в Ираке".

"Он особенно обеспокоен сообщениями о жертвах. Призывает к спокойствию и сдержанности и настоятельно требует от всех вовлеченных сторон предпринять незамедлительные шаги с целью деэскалации ситуации и избежания любого насилия", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 90 раненых.

В понедельник сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами. После этого власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час.

Сторонники влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, который ранее в понедельник объявил об уходе из политики, несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", возглавляемого шиитскими партиями, поддерживаемыми Ираном. Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с соперниками.

Ирак Муктада ас-Садр
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