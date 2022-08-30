До 15 увеличилось число погибших в ходе беспорядков в Багдаде

Сторонники иракского богослова Муктады ас-Садра возле здания парламента в Багдаде Фото: Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Не менее 15 человек погибли в Багдаде во время протестов, вызванных уходом из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, сообщает Associated Press.

"По меньшей мере 15 протестующих были убиты, (...) десятки протестующих ранены в результате стрельбы, применения слезоточивого газа и столкновений с полицией", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что Антониу Гутерриш "с обеспокоенностью следит за продолжающимися протестами в Ираке".

"Он особенно обеспокоен сообщениями о жертвах. Призывает к спокойствию и сдержанности и настоятельно требует от всех вовлеченных сторон предпринять незамедлительные шаги с целью деэскалации ситуации и избежания любого насилия", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 90 раненых.

В понедельник сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами. После этого власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час.

Сторонники влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, который ранее в понедельник объявил об уходе из политики, несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", возглавляемого шиитскими партиями, поддерживаемыми Ираном. Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с соперниками.