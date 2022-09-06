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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Брюссель на этой неделе предложит Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ситуация на местах на Украине по-прежнему требует нашей неослабевающей поддержки. Помимо 10 млрд евро, которые мы уже предоставили, на этой неделе мы предложим дополнительные 5 млрд евро в виде макрофинансовой помощи. ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется", - написала президент Еврокомиссии в твиттере, комментируя встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В Брюсселе в понедельник состоялся восьмой совет ассоциации ЕС-Украина, на котором, согласно коммюнике Еврокомиссии, обсуждалась двусторонняя повестка, в частности, выполнение соглашения об ассоциации и состояние сотрудничества. На заседании совета сопредседательствовали высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и премьер-министр Украины.

Евросоюз в июле утвердил выделение Киеву 1 млрд евро первого транша новой макрофинансовой помощи. Средства поступили в страну в начале августа. Весь объем финпрограммы оценивается в 9 млрд евро. В конце августа Еврокомиссия заявила, что занимается решением вопроса о выплате остальной части средств.

Новая программа макрофинансовой помощи ЕС является уже седьмой по счету. Заключительный транш по предыдущей, шестой, программе Киев получил в мае, общий объем программы составил 1,2 млрд евро.

Евросоюз Украина Урсула фон дер Ляйен
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