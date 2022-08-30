Власти сообщили об очередном ракетном ударе по Новой Каховке

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Город Новая Каховка Херсонской области днем во вторник подвергся новому ракетному обстрелу со стороны Украины, есть пострадавшие среди мирного населения, сообщил глава временной администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Примерно в 12:20 мск был сильный удар, били прямо по жилому сектору, по частным жилым домам. Сгорели несколько домов. Пострадал один пожилой мужчина, я лично отвозил его в больницу. Точное количество пострадавших сейчас выясняем", - заявил Леонтьев "Интерфаксу".

По его словам, в других районах города сейчас проводится разминирование после обстрелов, которые были накануне. "Мы сейчас разминируем территорию, очень много было сбито ракет. Также пытаемся восстановить электроэнергию, газификацию. Площадь поражения была значительной, это же частный жилой сектор", - добавил он.

В понедельник Вооруженные силы Украины по меньшей мере 13 раз обстреляли территорию Новой Каховки и Каховской ГЭС. По данным администрации муниципалитета, по городу было выпущено порядка ста ракет и снарядов.

Массированному обстрелу со стороны Украины в понедельник также подвергся Бериславский район Херсонской области. За сутки здесь были полностью разрушены школа, детский сад, многоэтажный дом и частные домовладения. Кроме того, вечером ВСУ также произвели ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр и паромной переправе в Херсоне.