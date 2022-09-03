Украинские военные ударили по жилому району Херсона

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Жилой микрорайон рядом с речным портом в Херсоне в субботу днем подвергся обстрелу со стороны украинских военных, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

"В районе 15:30 по Москве ВСУ осуществлен обстрел мирной инфраструктуры, жилого массива", - заявил представитель экстренных служб.

Он не уточнил, какие именно повреждения были получены в результате обстрела. "На месте прилетов работают экстренные службы. Информация о жертвах и раненых уточняется", - добавил он.

Населенные пункты Херсонской области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Чаще всего целью ВСУ становится Антоновский мост через Днепр, паромная переправа, город Новая Каховка и находящаяся там ГЭС.