"Газпром" приостановил поставки во Францию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" приостановил поставки газа компании Engie (Франция) в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

Как говорится в сообщении "Газпрома", по состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам.

"В соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме", - напоминает российский концерн.

В этой связи "Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.