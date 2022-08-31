Цена нефти Brent выросла до $100 за баррель

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду, немного восстанавливаясь после обвала накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по Москве в среду составляет $100,01 за баррель, что на $0,7 (0,7%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $5,78 (5,5%), до $99,31 за баррель.

Срок действия октябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием сессии в среду. Более активно торгуемые ноябрьские контракты прибавляют в цене $0,94 (0,96%), торгуясь на уровне $98,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,51 за баррель, что на $0,87 (0,95%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,37 (5,54%), до $91,64 за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".

Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Трейдеры тем временем ждут еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позднее в среду.

Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.