В ЕС надеются снизить число виз для россиян после приостановки соглашения об упрощенном режиме

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Приостановка действия соглашения между Евросоюзом и Россией об облегченном визовом режиме значительно снизит количество виз, выдаваемых гражданам РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что процесс выдачи виз россиянам в целом станет "более сложным и длительным", что и приведет к снижению числа выдаваемых виз.

Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, однако намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.