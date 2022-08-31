Во Франции сочли, что приостановка поставок "Газпромом" не помешает стране пережить зиму

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон заявила, что прекращение "Газпромом" поставок газа энергетической компании Engie не скажется существенным образом на энергоснабжении Франции.

"Что касается поставок, объемов, мы достаточно уверены в возможности провести зиму во Франции без российского газа", - сказала Варгон в среду в эфире телеканала LCI.

При этом она отметила усилия властей по диверсификации снабжения и активному заполнению газовых хранилищ.

Вместе с тем руководитель CRE предупредила, что это решение российской компании может отразиться на ценах. Хотя, по ее словам, пока еще рано давать оценки, очевидно, что "чем меньше газа будет во Франции и в европейском масштабе, тем больше это будет удорожать его цену".

Накануне "Газпром" приостановил поставки газа компании Engie в связи с неполной оплатой поставленных в июле объемов.

Как говорится в сообщении "Газпрома", по состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie в июле по действующим контрактам.

"В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме", - напоминает российский концерн.