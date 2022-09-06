Франция заполнила свои газохранилища на максимум возможностей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Цель французского правительства максимально заполнить газохранилища к зиме достигнута, заявила министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше.

"Эти резервы газа обеспечивают 50% всего нашего зимнего потребления, то есть мы хорошо оснащены", - объяснила министр в эфире канала CNews.

В конце августа сообщалось, что резервы составляли 90,6% заполнения. Панье-Рюнаше уточнила, что хранилища нельзя заполнить на 100%, так как ещё должно оставаться пространство для воздуха.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о состоянии "энергетической войны", в котором находится его страна.

"Мы на войне, это реальный факт", - сказал политик во время пресс-конференции в понедельник в Елисейском дворце. Он считает, что Франция должна стремиться к более "быстрому производству альтернативных источников электроэнергии".