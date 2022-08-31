В АТОР не исключили прекращения выдачи россиянам многократных шенгенских виз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Решение Евросоюза отменить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией затруднит россиянам получение шенгенских виз: срок ожидания визы вырастет до полугода, консульский сбор вырастет в 2,5 раза, а выдача многократных виз может прекратиться, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам придется собирать больше документов на визу, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до шести месяцев, говорится в сообщении ассоциации.

Кроме того, как прогнозируют туроператоры, долгосрочных и многократных виз шенгенских виз для россиян станет сильно меньше, либо их вообще не будет.

"Однократный шенген, выдаваемый строго под даты поездки - такова будет типичная и самая распространенная схема. В то же время россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания срока действия своего шенгена", - разъяснили в АТОР.

Главы МИД стран Евросоюза решили приостановить действие визового соглашения 2007 года с Россией об упрощении визового режима. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи сообщил, что процесс выдачи виз россиянам в целом станет "более сложным и длительным", что приведет к снижению числа выдаваемых виз. При этом глава европейской дипломатии заявил, что ЕС не хочет изолировать себя от россиян. Решение прекратить выдачу шенгенских виз вовсе министры не согласовали.

По данным Financial Times, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территории для въезда в Шенгенскую зону. Согласно газете, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам", которые "значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону", и пока такие меры не будут приняты, они будут рассматривать идею введения временных мер на национальном уровне.