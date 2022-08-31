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Вторая миссия частных астронавтов на МКС Axiom-2 состоится в 2023 году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало соглашение с аэрокосмической компанией Axiom Space о проведении второй миссии четырёх частных астронавтов на Международной космической станции (МКС) в 2023 году, сообщило американское космическое ведомство в среду.

"NASA и Axiom Space подписали контракт о проведении второй частной миссии астронавтов к Международной космической станции, она состоится во второй четверти 2023 года", - говорится в сообщении управления.

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Планируется, что в рамках миссии Axiom-2 астронавты отправятся к станции на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, который будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Прибыв на станцию, астронавты проведут на ней 10 дней, в течение которых будут работать вместе с постоянным экипажем МКС.

Согласно сообщению управления, Axiom Space должна представить NASA имена четырёх кандидатов в состав основного экипажа и четырёх дублёров, после чего их кандидатуры будут рассмотрены на многостороннем совете странами-участницами проекта МКС.

После одобрения советом астронавты начнут подготовку к полёту совместно с NASA, международными партнёрами и SpaceX. Тренировки экипажа, по плану Axiom Space, должны начаться уже этой осенью.

В мае прошлого года Axiom Space назвало имена командира корабля и пилота - ими станут бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон и предприниматель Джон Шоффнер, выкупивший место в составе экипажа, соответственно.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле этого года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Axiom-2 NASA
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