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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Двое астронавтов из Саудовской Аравии отправятся на МКС в мае 2023 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Двое астронавтов из Саудовской Аравии отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в рамках краткосрочной частной миссии Axiom-2 компании Axiom Space в мае 2023 года, сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным управления, астронавты из Саудовской Аравии войдут в состав экипажа в качестве бортинженеров. Их имена будут "оглашены после одобрения многосторонним советом МКС по вопросу назначения экипажей".

Помимо них в состав экипажа назначены бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон и предприниматель Джон Шоффнер, они будут исполнять обязанности командира экипажа и пилота, соответственно.

Запуск миссии к космической станции намечен на 1 мая 2023 года.

Планируется, что в рамках миссии Axiom-2 астронавты отправятся к станции на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, который будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Прибыв на станцию, астронавты проведут на ней 10 дней, в течение которых будут работать вместе с постоянным экипажем МКС.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле этого года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

NASA Саудовская Аравия МКС
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