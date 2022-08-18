Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября

Архивное фото Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Следующий выход российских космонавтов в открытый космос пройдёт 2 сентября, следует из переговоров экипажа Международной космической станции (МКС) с Землей.

"Выход планируется на второе число", - сказал представитель Центра управления полётами (ЦУП) в ходе переговоров, трансляцию которых ведёт NASA.

Ранее космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вынуждены были досрочно завершить выход в открытый космос из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева.

Незавершенные работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента станции доделают в следующий раз, сообщили в "Роскосмосе".