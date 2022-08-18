Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября
Архивное фото
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Следующий выход российских космонавтов в открытый космос пройдёт 2 сентября, следует из переговоров экипажа Международной космической станции (МКС) с Землей.

В миреРоссия и США рассматривают возможность продления соглашения о перекрестных полетахЧитать подробнее

"Выход планируется на второе число", - сказал представитель Центра управления полётами (ЦУП) в ходе переговоров, трансляцию которых ведёт NASA.

Ранее космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вынуждены были досрочно завершить выход в открытый космос из-за проблем с аккумулятором в скафандре Артемьева.

Незавершенные работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента станции доделают в следующий раз, сообщили в "Роскосмосе".

космос Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Финляндии проверят данные о возможном нарушении самолетами РФ воздушной границы

Движение поездов в Британии почти остановилось из-за забастовки железнодорожников

В Финляндии разгорелся скандал вокруг участия премьера Санны Марин в вечеринке с алкоголем

В Финляндии разгорелся скандал вокруг участия премьера Санны Марин в вечеринке с алкоголем

Резкий рост цитируемости российских СМИ за рубежом зафиксирован с начала СВО

Резкий рост цитируемости российских СМИ за рубежом зафиксирован с начала СВО
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что Украина при участии США планирует вызвать аварию на ЗАЭС

Приостановлено движение фур через российско-эстонскую границу в Ленобласти

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о готовящемся Киевом 19 августа ударе по Запорожской АЭС

Минобороны РФ заявило о готовящемся Киевом 19 августа ударе по Запорожской АЭС

Brent подорожала до $93,8 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 18 августа

США будут добиваться возвращения Украине контроля над ЗАЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });