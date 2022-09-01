Доклад комиссара ООН по правам человека в Синьцзяне вызвал негативную реакцию КНР

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о положении дел с правами человека в Синьцзяне, обвинив власти Пекина в дискриминационном отношении к уйгурам, в Китае же назвали этот доклад фарсом.

Агентство Associated Press (АР) отмечает, что доклад был подготовлен "на основе бесед с бывшими заключенными и другими лицами, осведомленными об условиях содержания в отдельных центрах содержания под стражей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (СУАР)". В результате в документе делается вывод о "серьезных нарушениях прав человека", которые "могут представлять собой международные преступления, в частности, преступления против человечности".

АР обратило внимание, что доклад был опубликован в последний день пребывания главы УВКПЧ Мишель Бачелет на посту верховного комиссара.

За несколько часов до публикации доклада постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин по-прежнему решительно выступает против публикации доклада.

"Мы еще не видели этот доклад, но мы полностью против его публикации, мы не думаем, что он принесет кому-либо пользу", - сказал Чжан Цзюнь журналистам в Нью-Йорке.

Дипломат добавил: "Мы все хорошо знаем, что так называемый синьцзянский вопрос - это полностью сфабрикованная по политическим мотивам ложь, ее цель, безусловно, состоит в том, чтобы подорвать стабильность Китая и воспрепятствовать его развитию".

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду назвал доклад "фарсом, полностью организованным Соединенными Штатами и несколькими другими западными державами".

Ранее США ввели санкции против ряда китайских компаний, официальных представителей КНР, обвинив их в "геноциде" в отношении населения СУАР.