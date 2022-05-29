США обеспокоены сообщениями о новых нарушениях прав человека в Китае

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о новых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также тем, что китайские власти якобы ограничили свободу действий Верховного комиссара ООН по правам человека, посетившей Китай.

"Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией с правами человека в КНР, особенно в свете новых сообщений, которые являются еще одним доказательством произвольных задержаний в Синьцзяне", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном Госдепартаментом.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что "выжившие задержанные и члены их семей описали шокирующее жестокое обращение, включая пытки, принудительную стерилизацию, принудительный труд, спонсируемый государством, сексуальное насилие и принудительное разлучение детей с родителями".

Кроме того, китайские власти пытались "ограничить и манипулировать" визитом в Китай Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, добавил он.

"Мы обеспокоены тем, что условия, которые власти Пекина создали для визита, не позволили провести полную и независимую оценку ситуации с правами человека в КНР, в том числе в Синьцзяне, где геноцид и преступления против человечности продолжаются" - сказано в заявлении американского госсекретаря.

По словам Блинкена, жителей Синьцзяна, с которыми дали возможность встретиться Бачелет, якобы "предупредили, чтобы они не жаловались, не говорили открыто о ситуации в автономном районе, не предоставляли никакой информации о местонахождении сотен пропавших без вести уйгуров и условиях содержания под стражей более миллиона человек".

"Мы настоятельно призываем КНР уважать права жителей Тибета, Гонконга, и всех других, кто стремится мирно осуществлять свои права человека и основные свободы(...), немедленно прекратить зверства в Синьцзяне(...), предоставить независимым следователям беспрепятственный доступ в Синьцзян, Тибет и по всему Китаю", - резюмировал он.

В феврале США и их ближайшие союзники, такие, как Великобритания, Австралия и Канада, объявили пекинской Олимпиаде "дипломатический бойкот" по причине нарушения прав человека в Синьцзяне, не направив на открытие Игр делегаций из официальных представителей.