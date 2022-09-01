Что случилось этой ночью: четверг, 1 сентября

Энергодар под обстрелом, Матвиенко предложила объявить конкурс на учебник истории, Илон Маск наметил до 100 запусков ракеты

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Энергодар, где ждут миссию МАГАТЭ, попал под массированный обстрел. Город в котором находится Запорожская АЭС, утром в четверг подвергся артиллерийскому удару.

- Доклад комиссара ООН по правам человека в Синьцзяне вызвал негативную реакцию КНР. В докладе Пекин обвинили в дискриминационном отношении к уйгурам

- В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных. В ходе одного из эпизодов корабли России и Китая отработают совместные действия в Японском море

- Почти 140 судов получили разрешение на движение в рамках черноморской зерновой инициативы. С их помощью было экспортировано более 1,5 млн тонн украинского продовольствия.

- Матвиенко предлагает объявить конкурс на создание учебника истории России. Она считает, что некоторые учебники по отечественной истории допускают двусмысленные оценки и нечетко расставляют акценты.

- Илон Маск наметил до 100 запусков ракеты Falcon 9 в 2023 году. Для достижения цели в 100 запусков ракета должна будет запускаться каждые 3,65 дня.