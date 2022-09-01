Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции на Украине, подтвердив ее поддержку Минском.

Выступая на открытом уроке во Дворце республики в Минске, он отметил, что Россию называют агрессором, и "Белоруссию заодно". Однако, продолжил он, если бы не началась специальная операция, то по Белорусии, прежде всего, был бы нанесен ракетный удар.

"Я об этом много говорил. Я показывал, где у юга Беларуси были установлены четыре комплекса этого оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти, потому что там еще находились не выведенные после учений российские войска, да и нас надо было втянуть в эту войну. Но за 30 минут до объявления - это уже могу сказать - специальной военной операции президентом России мы подавили эти точки. Россияне - молодцы. Вовремя увидели приготовленные для нападения на территорию Беларуси", - заявил Лукашенко.

"Не украинцы к этому (нападению - ИФ) готовились. К этому готовились там, на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени", - добавил Лукашенко.