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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Лукашенко предсказал скорую развязку ситуации на Украине

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о скорой развязке ситуации на Украине, отметив, что там зреет конфликт между президентом Владимиром Зеленским и военными.

"В ближайшее время развязка будет", - сказал Лукашенко в четверг на открытом уроке во Дворце республики в Минске.

По его мнению, "все зависит в Украине уже не от президента".

"Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина - поляки уже руки потирают. Украину делят. Только военные могут ребром ударить и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли!" - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина
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