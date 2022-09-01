Лукашенко назвал условия появления в Белоруссии тактического ядерного оружия

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернется к разговору о размещении на территории республики российского ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию или появления американского ядерного оружия в Польше.

"Они (США - ИФ) будут воевать до последнего... Постепенно - гаубицы, потом РСЗО, сейчас истребители-невидимки они готовы туда (на Украину - ИФ) поставлять. Я боюсь, что до ядерного оружия дойдет", - сказал Лукашенко в четверг на открытом уроке во Дворце республики в Минске.

"Почему я Путину поставил вопрос: мы когда-то вывели ядерное оружие, бесплатно. Самые современные "Тополя" были у нас, они стоят сейчас на вооружении Российской Федерации. Россия это союзник, близкие, родные, они будут нас защищать. Но, хорошо, ты сегодня есть, я. А завтра? Он меня спрашивает: Что ты предлагаешь? Я говорю: Тактическое ядерное оружие", - рассказал белорусский президент.

"Не сейчас, не завтра, не послезавтра, но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы в Польшу продвигать это оружие, оно должно быть у нас... Мы договорились об этом, о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие. Мы не педалируем эту тему, потому что американцы остановились, они не лезут в Польшу с ядерным оружием", - отметил Лукашенко.

"Мы не нагнетаем здесь обстановку, но защищаться будем всеми возможными способами", - подчеркнул глава государства.