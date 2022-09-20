Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через его страну никакого военного удара против России не будет.

"Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Совета безопасности республики Александром Вольфовичем.

"Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка", - добавил президент.

В то же время он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на южной границе Белоруссии. "Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" - спросил президент Вольфовича.