Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие

Александр Лукашенко Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских самолетов под ядерное оружие выполнено.

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" - сказал Лукашенко журналистам в пятницу. Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

Президент отметил, что Белоруссия готова адекватно ответить на все угрозы со стороны Запада. "Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут", - сказал он.