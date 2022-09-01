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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Генпрокуратура РФ выдала Минску гражданку Белоруссии, обвиняемую в экстремизме

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская генеральная прокуратура выдала Белоруссии обвиняемую по уголовному делу экстремистской направленности Яну Пинчук, сообщила в четверг пресс-служба белорусской прокуратуры.

Пинчук была передана Минску для привлечения к уголовной ответственности, говорится в сообщении.

"Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года... с целью возбуждения социальной вражды и розни создала в мессенджере Telegram канал с названием "Витебск 97%", информационная продукция которого решением суда признана экстремистскими материалами. Непосредственно администрируя названный ресурс, Пинчук публично призывала к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя республики Беларусь, действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", - сообщили в белорусской прокуратуре.

Комитет по правам человека ООН ранее обращался к правительству РФ с просьбой отказаться от экстрадиции гражданки Белоруссии Пинчук. Комитет счел обоснованными риски непоправимого вреда в случае ее экстрадиции и просил воздержаться от выдачи Пинчук, чтобы предоставить ей доступ к процедурам предоставления убежища.

Пинчук была привлечена к уголовной ответственности и объявлена в розыск следственным отделом Следственного комитета Белоруссии 5 мая 2021 года. В сентябре того же года суд Белоруссии избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста. Ей инкриминированы преступления по ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды или розни), ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), ч.1 и ч.2 ст.361.1 УК Белоруссии (создание экстремистского формирования). Вину она не признала.

Пинчук была задержана и заключена под стражу в Петербурге в ноябре 2021 года. В марте 2022 года Генпрокуратура РФ приняла решение о выдаче Пинчук в Белоруссию по запросу правоохранительных органов страны, 1 июня Санкт-Петербургский городской суд признал это решение законным.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против объявления их победителем Александра Лукашенко. Участники протестов требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Впоследствии акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками.

Белоруссия Генпрокуратура РФ Яна Пинчук
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