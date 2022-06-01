Суд в Петербурге санкционировал экстрадицию в Белоруссию Яны Пинчук

На родине ее обвиняют в администрировании экстремистского телеграм-канала

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал законным решение Генпрокуратуры РФ об экстрадиции гражданки Белоруссии Яны Пинчук, обвиняемой на родине в экстремистских преступлениях, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд отказал Пинчук и ее адвокату в удовлетворении жалоб (на постановление об экстрадиции - ИФ), признав постановление Генеральной прокуратуры РФ законным, обоснованным и соответствующим нормам международных договоров", - говорится в сообщении.

В марте было принято решение о выдаче Пинчук правоохранительным органам Белоруссии для привлечения к уголовной ответственности за разжигание социальной вражды или розни, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, создание экстремистского формирования.

Согласно запросу о выдаче, содержание которого приводит пресс-служба судов, Белоруссия гарантирует, что "Пинчук не будет подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство видам обращения или наказания", ее обеспечат адвокатами, а российские дипломатические представители и омбудсмены смогут беспрепятственно ее навещать.

"Запрос о выдаче не имеет цели преследования Пинчук по политическим мотивам, она будет привлечена к уголовной ответственности только за те преступления, в связи с которыми запрашивается ее выдача", - отмечено в документе.

Защита девушки просила решение об экстрадиции признать незаконным, необоснованным и отменить.

"Пинчук уверяла, что в Республике Беларусь ее ждет длительное заключение по надуманному обвинению, а заверения запрашивающей стороны не означают, что ее не будут пытать для получения признательных показаний. Сообщила суду, что не доверяет гарантиям. Четко обосновать данное заявление не смогла", - отмечает пресс-служба судов.

Подчеркивается, что у суда "сомнений в гарантиях запрашивающей стороны не возникло". Вместе с тем пресс-служба обратила внимание, что Санкт-Петербургский городской суд "не должен был и не рассматривал вопрос обоснованности предъявленного Пинчук в Белоруссии обвинения".

Как сообщалось, Пинчук была задержана и заключена под стражу в Петербурге в ноябре 2021 года.

По версии СК Белоруссии, девушка с 23 сентября 2020 года по 7 декабря 2020 года являясь администратором телеграм-канала "Витебск 97%" (внесен в Белоруссии в список экстремистских), опубликовала посты с негативной оценкой сотрудников правоохранительных органов, органов госвласти и "иных групп лиц, объединенных по иным социальным признакам", в которых предлагались "действия, направленные на причинение вреда сотрудникам милиции".

Следствие считает, что также Пинчук разместила на этом канале "текстовые сообщения, относящиеся к экстремистским материалам".

Она привлечена к уголовной ответственности следственным отделом СК Белоруссии 5 мая 2021 года. В этот же день девушку объявили в розыск. В сентябре того же года суд Белоруссии избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пинчук инкриминированы преступления по ч.3 ст.130 УК Белоруссии (разжигание социальной вражды или розни), ч.3 ст.361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), ч.1 и ч.2 ст.361.1 УК Белоруссии (создание экстремистского формирования). Вину она не признала.

Согласно белорусскому законодательству, действия по ч.3 ст.130 УК, ч.3 ст.361 УК наказываются лишением свободы на срок до 12 лет, за преступления по ч.1 и ч.2 ст.361.1 УК предусмотрено до семи-десяти лет заключения.