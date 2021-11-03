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В Петербурге арестована гражданка Белоруссии Яна Пинчук

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге Василеостровский суд арестовал до 10 декабря гражданку Белоруссии Яну Пинчук, которая на родине обвиняется по уголовным статьям о разжигании вражды и о создании экстремистского сообщества, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Пинчук с 23 сентября 2020 года по 7 декабря 2020 года была администратором телеграм-канала "Витебск 97%", который в Белоруссии признали экстремистским ресурсом. В канале она публиковала сообщения с негативной оценкой сотрудников правоохранительных органов, органов госвласти и "иных групп лиц, объединенных по иным социальным признакам", а предлагала совершать "действия, направленные на причинение вреда сотрудникам милиции" и иные экстремистские текстовые материалы.

В Белоруссии ее решили привлечь к уголовной ответственности в мае 2021 года и заочно арестовали, отметили в пресс-службе.

В суде Пинчук сообщила, что четыре года живет и работает в России, хотя за гражданством не обращалась. Вменяемые ей преступления она не совершала и не знала, что на родине ее разыскивают. Об уголовном деле она узнал 1 ноября от сотрудников российской полиции при задержании.

О задержании Пинчук ранее рассказывал информированный источник "Интерфакса".

Яна Пинчук Белоруссия Петербург Василеостровский суд МВД

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