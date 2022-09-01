Россия ожидает на заседании СБ ООН по ЗАЭС выступления Гросси и Гутерриша

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия запросила на 6 сентября проведение Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС, сообщил в четверг зампостпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия ожидает на заседании участия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, посетившего ЗАЭС во главе миссии МАГАТЭ, а также генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

Кроме того, согласно программе работы Совета Безопасности, на 22 сентября запланировано заседание еще одно заседание: по вопросу "поддержания мира и безопасности на Украине".