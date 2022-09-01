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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Минобороны РФ заявило, что целью диверсантов на ЗАЭС была фиксация МАГАТЭ контроля Киева

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в случае успеха действий украинских диверсионных групп и перехода Запорожской АЭС под контроль Киева, Запад призвал бы Россию обеспечить вокруг станции "демилитаризованную зону".

"Данная провокация была сорвана эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии", - говорится в заявлении военного ведомства.

"Роль миссии МАГАТЭ в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво, - "Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева", при новой волне громких заявлений Вашингтона и европейских столиц с призывами к России обеспечить "демилитаризованную зону" вокруг АЭС, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных", - заявило Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что власти Украины заблаговременно подготовили провокацию с отправкой диверсионных групп в район Запорожской АЭС в день визита экспертов МАГАТЭ.

"Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции, глава МАГАТЭ Гросси и эксперты миссии стали бы "живым щитом" украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооруженных сил", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что в четверг в район Запорожской АЭС пытались попасть несколько групп украинских диверсантов, для их уничтожения применили вертолеты.

Минобороны Запорожская АЭС ЗАЭС МАГАТЭ
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