Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму свыше $1,1 млрд

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США дал разрешение на возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму более $1,1 млрд, сообщает американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона.

Согласно документам, опубликованным ведомством, если эта сделка получит финальное одобрение, то речь пойдет о поставке 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму $85,6 млн, 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" на сумму $355 млн.

Кроме того, госдеп "дал зеленый свет" на продление контракта по радиолокационным станциям на сумму $655,4 млн.

США на различных уровнях заявляют о том, что привержены проведению политики "одного Китая". В то же время, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби накануне подтвердил журналистам на брифинге, что Вашингтон продолжит оказание Тайваню помощи "в области безопасности" в условиях активизации Китаем военной деятельности вблизи острова после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.