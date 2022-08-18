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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

США и Тайвань договорились о старте торговых переговоров в начале осени

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Тайвань в среду договорились осенью начать торговые переговоры в рамках новой торговой инициативы, заявив, что они хотят достичь соглашений с "экономически значимыми результатами", сообщают СМИ.

Офис торгового представителя США сообщил, что обе стороны "достигли консенсуса по переговорному мандату".

"Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения обязательств высокого уровня и значимых результатов, охватывающих одиннадцать торговых областей в рамках переговорного мандата, которые помогут построить более справедливую, процветающую и устойчивую экономику XXI века", - говорится в заявлении заместителя торгового представителя Соединенных Штатов Сары Бьянки.

Американо-тайваньская инициатива по торговле в XXI веке была обнародована Вашингтоном и Тайбэем в июне нынешнего года.

Она предусматривает предметные переговоры по 11 вопросам: увеличение объемов торговли, нормы регулирования, сельское хозяйство, борьба с коррупцией, поддержка малого и среднего бизнеса, цифровая торговля, права трудящихся, защита окружающей среды, стандартизация, государственные предприятия и нерыночные методы и правила.

Наблюдатели считают, что переговоры являются еще одним свидетельством усиления поддержки острова со стороны Вашингтона на фоне обострения отношений с Китаем, вызванного визитами на Тайвань в августе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и делегации американских конгрессменов. Посещение острова официальными американскими представителями вызвало резко негативную реакцию Пекина, который расценил эти действия американской администрации как провокационные, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Китая.

В ответ на визиты Китай провел в районе Тайваня серию военных учений с артиллерийскими стрельбами и ракетными пусками.

США Тайвань
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