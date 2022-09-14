Глава разведцентра ЕС отменил поездку на Тайвань из-за осведомленности КНР о его планах
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава разведывательного и ситуационного центра Европейского союза Хосе Касимиро Моргадо отменил поездку на Тайвань после того, как Пекин узнал о его планах, сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов.
По их словам, Моргадо должен был совершить тайный визит для встречи с тайваньскими официальными лицами в октябре.
Однако его планы были отменены из-за того, что Пекин узнал о возможной поездке и оказал давление на ЕС.
Тем временем, чиновник из ЕС заявил изданию, что Моргадо не планировал визит на Тайвань. Согласно его информации, Моргадо собирался провести телефонные переговоры с тайваньскими чиновниками, но решил отменить даже это из-за реакции Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в прошлом месяце.
Собеседник газеты не стал уточнять, проводится ли расследование возможной утечки информации о планах поездки Моргадо.
В свою очередь, представительство Китая при ЕС заявило, что Пекин "последовательно и твердо выступает против любых форм официальных обменов между Тайваньским регионом и странами или организациями, имеющими дипломатические отношения с Китаем".
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2-3 августа вызвал резко негативную реакцию Пекина и привлек внимание мировых СМИ.
В ответ на него МИД КНР пообещал принять "решительные, мощные и эффективные" меры. Китай провел масштабные военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками.