Глава разведцентра ЕС отменил поездку на Тайвань из-за осведомленности КНР о его планах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава разведывательного и ситуационного центра Европейского союза Хосе Касимиро Моргадо отменил поездку на Тайвань после того, как Пекин узнал о его планах, сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов.

По их словам, Моргадо должен был совершить тайный визит для встречи с тайваньскими официальными лицами в октябре.

Однако его планы были отменены из-за того, что Пекин узнал о возможной поездке и оказал давление на ЕС.

Тем временем, чиновник из ЕС заявил изданию, что Моргадо не планировал визит на Тайвань. Согласно его информации, Моргадо собирался провести телефонные переговоры с тайваньскими чиновниками, но решил отменить даже это из-за реакции Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в прошлом месяце.

Собеседник газеты не стал уточнять, проводится ли расследование возможной утечки информации о планах поездки Моргадо.

В свою очередь, представительство Китая при ЕС заявило, что Пекин "последовательно и твердо выступает против любых форм официальных обменов между Тайваньским регионом и странами или организациями, имеющими дипломатические отношения с Китаем".

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2-3 августа вызвал резко негативную реакцию Пекина и привлек внимание мировых СМИ.

В ответ на него МИД КНР пообещал принять "решительные, мощные и эффективные" меры. Китай провел масштабные военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками.