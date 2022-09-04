Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 сентября

На Камчатке погибло 6 туристов, NASA переносит запуск "Артемиды 1", во Франции поддержали ограничение цен на российский газ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Минфина Франции поддержал призыв ограничить цены на российский газ. При этом он отметил, что для эффективности подобных мер, Евросоюзу нужны совместные закупки газа.

- Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии. Он обещал оказывать спецпредставителю всестороннюю поддержку.

- Трамп раскритиковал обращение Байдена к нации. Он также назвал действующего президента "врагом государства".

- NASA приняло решение перенести запуск миссии "Артемида 1" к Луне до конца сентября. Причиной стали технические неполадки: во время обратного отсчёта специалисты обнаружили утечку жидкого водорода.

- Шесть туристов погибло при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке. Еще четверо пострадавших находятся в сознании, но у одного из них сломана нога.

- В Миссисипи задержали пилота, угрожавшего врезаться в Walmart. Мужчина угнал легкий турбовинтовой самолет, но пробыл в воздухе всего несколько часов, не причинив никому вреда.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников

Глава Минфина Франции поддержал призыв ограничить цены на российский газ

Площадь пожаров на севере Казахстана утроилась за несколько часов

Правительство РФ согласилось с учреждением российского генконсульства в Гродно

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Минобороны РФ представит факты нарушения США и Украиной конвенции о запрещении биооружия

В Энергодаре заявили о приостановке поставок энергии с ЗАЭС на Украину

Военная операция на Украине

Военные РФ пресекли попытку захвата Запорожской АЭС украинским десантом

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });