Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 сентября

На Камчатке погибло 6 туристов, NASA переносит запуск "Артемиды 1", во Франции поддержали ограничение цен на российский газ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Минфина Франции поддержал призыв ограничить цены на российский газ. При этом он отметил, что для эффективности подобных мер, Евросоюзу нужны совместные закупки газа.

- Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии. Он обещал оказывать спецпредставителю всестороннюю поддержку.

- Трамп раскритиковал обращение Байдена к нации. Он также назвал действующего президента "врагом государства".

- NASA приняло решение перенести запуск миссии "Артемида 1" к Луне до конца сентября. Причиной стали технические неполадки: во время обратного отсчёта специалисты обнаружили утечку жидкого водорода.

- Шесть туристов погибло при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке. Еще четверо пострадавших находятся в сознании, но у одного из них сломана нога.

- В Миссисипи задержали пилота, угрожавшего врезаться в Walmart. Мужчина угнал легкий турбовинтовой самолет, но пробыл в воздухе всего несколько часов, не причинив никому вреда.