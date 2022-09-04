Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливи

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал назначение генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем своего спецпредставителя по Ливии, подчеркнув актуальность данного решения, сообщил американский госдепартамент.

"Мы приветствуем назначение генеральным секретарем ООН Гутерришем г-на Абдулая Батили его специальным представителем по Ливии и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

В миреБлинкен назначил нового советника госдепартамента по переговорам на КавказеЧитать подробнее

Госсекретарь США отметил, что "вспышка насилия в Триполи в августе подчеркнула неустойчивость ситуации в Ливии, четко указав на необходимость того, чтобы все стороны работали добросовестно и безотлагательно для достижения соглашения о конституционных рамках и конкретных сроках проведения выборов".

Блинкен обещал оказывать спецпредставителю всестороннюю поддержку.

Одновременно он призвал Батили "уделять приоритетное внимание" усилиям по обеспечению прозрачности и подотчетности в государственных институтах Ливии, а также работе миссии ООН по наблюдению за прекращением огня.

О назначении сенегальца Абдулая Батили спецпредставителем генсека ООН по Ливии и руководителем Миссии ООН по поддержке в Ливии пресс-служба всемирной организации сообщила накануне.

Энтони Блинкен Абдулай Батили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за угрозы Китая

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за угрозы Китая

Глава Минфина Франции поддержал призыв ограничить цены на российский газ

Площадь пожаров на севере Казахстана утроилась за несколько часов

Правительство РФ согласилось с учреждением российского генконсульства в Гродно

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Минобороны РФ представит факты нарушения США и Украиной конвенции о запрещении биооружия

В Энергодаре заявили о приостановке поставок энергии с ЗАЭС на Украину

Военная операция на Украине

Военные РФ пресекли попытку захвата Запорожской АЭС украинским десантом

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

Что случилось этой ночью: суббота, 3 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });