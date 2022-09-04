Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливи

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал назначение генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем своего спецпредставителя по Ливии, подчеркнув актуальность данного решения, сообщил американский госдепартамент.

"Мы приветствуем назначение генеральным секретарем ООН Гутерришем г-на Абдулая Батили его специальным представителем по Ливии и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

Госсекретарь США отметил, что "вспышка насилия в Триполи в августе подчеркнула неустойчивость ситуации в Ливии, четко указав на необходимость того, чтобы все стороны работали добросовестно и безотлагательно для достижения соглашения о конституционных рамках и конкретных сроках проведения выборов".

Блинкен обещал оказывать спецпредставителю всестороннюю поддержку.

Одновременно он призвал Батили "уделять приоритетное внимание" усилиям по обеспечению прозрачности и подотчетности в государственных институтах Ливии, а также работе миссии ООН по наблюдению за прекращением огня.

О назначении сенегальца Абдулая Батили спецпредставителем генсека ООН по Ливии и руководителем Миссии ООН по поддержке в Ливии пресс-служба всемирной организации сообщила накануне.