Блинкен назначил нового советника госдепартамента по переговорам на Кавказе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил новым старшим советником американского госдепартамента по переговорам на Кавказе Филипа Рикера, говорится в распространенном ведомством сообщении.

"Я назначаю посла Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. В этом качестве посол Рикер будет выполнять функции сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США и ведущего переговорщика от делегации США на Женевских международных дискуссиях в этот критический период", - приводит госдеп заявление Блинкена.

В сообщении говорится, что Соединенные Штаты "привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

По словам Блинкена, "Рикер будет взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками, такими, как Евросоюз, и в рамках своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет способствовать прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном".

Ранее должность старшего советника занимал Эндрю Шофер. Госдеп не сообщает о причинах замены.