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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Детям во Владивостоке три дня разрешили не ходить в школу из-за тайфуна "Хиннамнор"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Свободное посещение ввели в школах и детских садах Владивостока из-за тайфуна "Хиннамнор", который, по прогнозам, принесет ураганный ветер и ливень, сообщила в воскресенье пресс-служба мэрии.

"С 5 по 7 сентября во всех учреждениях образования вводится свободное посещение. Также на время разгула стихии стоит по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, покинуть пляжные территории, не парковать автомобили в низменных участках, вблизи деревьев и неустойчивых конструкций", - говорится в сообщении.

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Тайфун накроет Владивосток уже предстоящей ночью, ранее было объявлено штормовое предупреждение.

В некоторых районах края прогнозируется выпадение более месячной нормы осадков, во вторник - ураганный ветер, до 35 м/с. В понедельник в заливе Петра Великого - волны до 6-7 метров.

Влияние тайфуна придется на дни Восточного экономического форума, который пройдет во Владивосток 5-8 сентября.

Владивосток
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