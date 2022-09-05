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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

CFO Bed Bath & Beyond Густаво Арнал покончил с жизнью

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Главный финансовый директор Bed Bath & Beyond, американской сети магазинов товаров для дома, Густаво Арнал покончил жизнь самоубийством.

За несколько дней до этого 52-летний топ-менеджер проинформировал инвесторов о планах ритейлера по привлечению нового финансирования, сокращению рабочих мест и закрытию магазинов, пишет The Wall Street Journal. Арнал проработал в компании около двух лет.

Bed Bath & Beyond уже находилась в процессе поиска постоянного главного исполнительного директора. Между тем поставщики и инвесторы обеспокоены состоянием бизнеса компании.

Bed Bath & Beyond на прошлой неделе объявила о планах закрыть около 150 магазинов (около 20%), сократить рабочие места и привлечь новое финансирование, чтобы стабилизировать бизнес и пополнить денежные резервы. Ритейлер также снизил план капиталовложений на текущий финансовый год до $250 млн с $400 млн.

Планируемая оптимизация расходов, включающая сокращение порядка 20% рабочих мест, как ожидается, позволит Bed Bath & Beyond добиться экономии в размере $250 млн в 2022 финансовом году. В первом финквартале, завершившемся 28 мая, компания зафиксировала чистый убыток в размере порядка $358 млн при снижении сопоставимых продаж на 26%.

Котировки акций Bed Bath & Beyond с начала текущего года упали почти на 41%. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor's 500 снизился на 17,7% за этот период.

Bed Bath & Beyond США
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