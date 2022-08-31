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Bed Bath & Beyond закроет 150 магазинов и привлечет новое финансирование

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc. планирует закрыть порядка 150 магазинов, сократить рабочие места и привлечь новое финансирование, чтобы стабилизировать бизнес и пополнить денежные резервы.

Как говорится в пресс-релизе компании, она договорилась о привлечении нового финансирования более чем на $500 млн, в том числе за счет увеличения действующей кредитной линии. Среди ее кредиторов - JPMorgan Chase & Co. и Sixth Street Partners.

Кроме того, ритейлер сообщил, что ранее в августе направил на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) "резервную заявку" на привлечение капитала, одобрение которой позволит ему достаточно быстро разместить акции в момент, когда рыночные условия будут благоприятными для этого. Компания может разместить до 12 млн обыкновенных акций и использовать привлеченные средства для выплаты долгов.

Планируемая оптимизация расходов, включающая сокращение порядка 20% рабочих мест, как ожидается, позволит Bed Bath & Beyond добиться экономии в размере $250 млн в 2022 финансовом году. В первом финквартале, завершившемся 28 мая, компания зафиксировала чистый убыток в размере порядка $358 млн при 26%-м снижении сопоставимых продаж.

Ритейлер также сообщил, что план его капиталовложений на текущий финансовый год понижен до $250 млн с $400 млн.

С начала 2022 года капитализация Bed Bath & Beyond снизилась на 17%.

Bed Bath & Beyond США JPMorgan Chase SEC Sixth Street Partners
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