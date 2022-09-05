В Энергодаре сообщили об ударе украинских дронов по местному волонтерскому штабу

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Волонтерский штаб общественного движения "Мы вместе с Россией" подвергся удару украинских боевых беспилотников в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

"По городу только что прилетело два беспилотника. На общественное движение "Мы вместе". Пострадавших нет, повреждения есть - побиты стекла и прочее. Это находится около жилого дома, поэтому есть разрушения", - сказал Волга.

В пресс-службе администрации города уточнили, что в момент удара в волонтерском штабе проводился прием граждан. "В помещении находились работники гуманитарной миссии, а также осуществлялся прием граждан для оказания им всесторонней помощи социально-бытового характера", - отметили там.

В здании и рядом с ним отсутствовала какая-либо военная техника, военная инфраструктура или военнослужащие, говорится в сообщении пресс-службы. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Проводится оценка степени повреждений жилого фонда.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и городской инфраструктуры ведутся практически ежедневно с середины лета.