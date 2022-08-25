Военные РФ заявили, что армия Украины за сутки семь раз наносила удары по району ЗАЭС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

Он заявил, что обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища.

"Ответным огнем артиллерии российских Вооруженных сил огневые средства противника подавлены", - сказал Конашенков.

В прошлую субботу, 20 августа, администрация Энергодара сообщала, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по территории ЗАЭС.