Три мирных жителя Энергодара погибли при обстреле со стороны ВСУ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Как минимум три мирных жителя погибли в результате украинского обстрела Энергодара на подконтрольной РФ территории Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе временной администрации города.

"По меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал", - сказали в администрации.

Как сообщалось, Энергодар утром в четверг подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад.

В ближайшее время ожидается прибытие в город делегации МАГАТЭ, эксперты планируют ознакомиться с работой Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, сейчас работают только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

Официально полная программа миссии МАГАТЭ на АЭС не озвучивалась. По словам главы временной администрации области Евгения Балицкого, она рассчитана на один день, но он не исключает, что она может быть сорвана из-за обстрелов ВСУ. Он предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.